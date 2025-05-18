«Хаас» требует от ФИА объяснений из-за спорного решения о списании круга Бермана в Имоле

Пресс-служба «Хаас» сообщила, что запросила у стюардов ФИА письменные объяснения по поводу решения лишить Оливера Бермана времени в последней попытке первого сегмента из-за красных флагов после аварии Франко Колапинто.

В заявлении говорится, что после обсуждений с ФИА команда попросила предоставить дополнительные разъяснения по поводу решения, чтобы провести более тщательный анализ. Также был задан вопрос о том, какие меры может принять ФИА или гоночный директор, чтобы избежать подобных ситуаций в будущем.

С поула будет стартовать Оскар Пиастри из «Макларена».