«Хаас» представил нового титульного спонсора. В марте команда разорвала сделку с «Уралкалием»

Команда «Формулы-1» «Хаас» представила нового титульного спонсора.

Как сообщается на сайте команды, генеральным спонсором стала компания MoneyGram — глобальным лидером в эволюции цифровых платежей с карты на карту. Оборот фирмы в 2021 году составил 1,3 миллиарда долларов.

Контракт начнет действовать с 2023 года, коллектив будет называться MoneyGram Haas F1 Team. Отмечается, что между сторонами подписано многолетнее соглашение. Перед началом следующего сезона команда представит обновленную ливрею.

В марте 2022 года «Хаас» разорвал спонсорское соглашения с компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалием», которая была титульным спонсором в 2021 году. Команда отклонила требование о возврате 13 миллионов долларов, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настояла на дополнительной компенсации в размере 8,6 миллиона долларов.

Также места в «Формуле-1» лишился российский гонщик Никита Мазепин. Его место занял Кевин Магнуссен.