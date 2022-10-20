Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Главная
Авто-мото
Формула-1

Сегодня, 16:51

«Хаас» представил нового титульного спонсора. В марте команда разорвала сделку с «Уралкалием»

Анна Горшкова
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Команда «Формулы-1» «Хаас» представила нового титульного спонсора.

Как сообщается на сайте команды, генеральным спонсором стала компания MoneyGram — глобальным лидером в эволюции цифровых платежей с карты на карту. Оборот фирмы в 2021 году составил 1,3 миллиарда долларов.

Контракт начнет действовать с 2023 года, коллектив будет называться MoneyGram Haas F1 Team. Отмечается, что между сторонами подписано многолетнее соглашение. Перед началом следующего сезона команда представит обновленную ливрею.

В марте 2022 года «Хаас» разорвал спонсорское соглашения с компанией Дмитрия Мазепина «Уралкалием», которая была титульным спонсором в 2021 году. Команда отклонила требование о возврате 13 миллионов долларов, которые уже были выплачены перед началом сезона, а также настояла на дополнительной компенсации в размере 8,6 миллиона долларов.

Также места в «Формуле-1» лишился российский гонщик Никита Мазепин. Его место занял Кевин Магнуссен.

Источник: https://www.haasf1team.com/news/haas-f1-team-announces-moneygram-title-sponsorship-2023-season-and-beyond
Формула-1
Хаас
Никита Мазепин
0
Читайте также
Шикарное начало сезона русских в НХЛ: Тарасенко забивает, Ничушкин отрабатывает контракт
«Неуважение достигло своего пика». Ниманну сломали фигуру короля, но он все равно выиграл
В Минобороны заявили о беспорядочном бегстве украинских войск под Херсоном
Актриса Анна Большова насмерть сбила женщину в Калужской области
Путин подписал указ об упразднении Ростуризма
Особенности танка Т-72Б3М: фотогалерея «Известий»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Норрис рассказал, что вел переговоры с «Ред Булл»
Прогнозы на спорт
Расставь приоритеты.
Новости
RSS RSS
Все новости