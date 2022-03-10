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Сегодня, 10:34

«Хаас» показал обновленную ливрею на сезон-2022

Иван Торопцев
Корреспондент
Новый болид команды «Хаас» на сезон-2022.
Фото «Хаас»

Команда «Формулы-1» «Хаас» показала обновленную ливрею болида на сезон-2022.

«Хаас» вернулся к дизайну, который использовался до сезона-2021. Машина выполнена в черно-белом цвете с красными вставками.

Публикация от Haas F1 Team (@haasf1team)

Изначально в сезоне-2022 за «Хаас» вместе с Миком Шумахером должен был выступать россиянин Никита Мазепин, однако команда расторгла контракт с гонщиком. Вчера, 9 марта было объявлено, что место Мазепина займет Кевин Магнуссен, который был боевым пилотом «Хааса» с 2017 по 2020 год.

Формула-1
Хаас
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