«Хаас» показал обновленную ливрею на сезон-2022

Команда «Формулы-1» «Хаас» показала обновленную ливрею болида на сезон-2022.

«Хаас» вернулся к дизайну, который использовался до сезона-2021. Машина выполнена в черно-белом цвете с красными вставками.

Изначально в сезоне-2022 за «Хаас» вместе с Миком Шумахером должен был выступать россиянин Никита Мазепин, однако команда расторгла контракт с гонщиком. Вчера, 9 марта было объявлено, что место Мазепина займет Кевин Магнуссен, который был боевым пилотом «Хааса» с 2017 по 2020 год.