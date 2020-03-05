«Хаас» может уйти из «Формулы-1»

Команда «Хаас» может покинуть «Формулу-1» после окончания нынешнего сезона. Владелец американской команды Джин Хаас не исключил такой возможности после тяжелого предыдущего сезона, который был для команды четвертым в «Формуле-1».

— Я хочу посмотреть, как начнется этот сезон, — цитирует Autosport Хааса. — Если мы проведем еще один плохой год, это будет печально. Позади пять лет, и это было испытанием. Оценим этот отрезок, после чего мы решим, идти ли нам дальше. Я не говорю, что мы не продолжим. Но это требует оценки. Подписаться еще на пять лет — это большие обязательства. В 2021 году вступят в силу новые правила. И еще большой вопрос, во сколько это обойдется всем. В «Формуле-1» много изменений. Надо задуматься, стоит ли тратить деньги на их реализацию. Все говорят, что они идут на пользу, но они дорогие.