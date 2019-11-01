«Хаас» использует новое антикрыло на «Гран-при США»

«Хаас» использует новое переднее антикрыло на «Гран-при США». Американская команда рассчитывает улучшить характеристики автомобиля в конце сезона, поскольку в последних семи гонках «Хаас» набрал всего два очка и занимает девятое место в Кубке конструкторов с 28 баллами.

Как сообщает AFP, в первой практике «Гран-при США» новое антикрыло будет установлено на машине Кевина Магнуссена. При этом если новшество себя не оправдает, его в гонке не будут использовать.