Гюнтер Штайнер: "Все хотели бы видеть "Хаас" в самом хвосте"

Директор "Хааса" Гюнтер Штайнер ответил на новую критику со стороны коллеги из "Рено" Сириля Абитбуля. Последний критиковал американскую команду за то, что она копирует "Феррари", что и позволяет ей добиваться хорошего результата.

– Мне все равно, что он говорит, – цитирует F1i Штайнера. – Я не очень понимаю, что он имеет в виду. Не уверен, что он сам больше моего понимает в этом. Многие не могут сообразить, почему мы так хорошо работаем. Они говорят, что мы просто копируем "Феррари". Но правила четко говорят, что мы можем делать, а чего не можем. Мне все равно, что о нас думают. Все были бы рады видеть нас в хвосте пелотона. Этого все ждут. Но мы их быстро разочаровали. Люди привыкли критиковать. Мы приспособились к этому и не беспокоимся.