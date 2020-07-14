Гюнтер Штайнер: «Не беспокоюсь, что «Хаас» не сможет найти пилотов на 2021 год, ведь Феттель будет свободен»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер заявил, что не против привести в команду Себастьяна Феттеля, который уйдет из «Феррари» после сезона-2020.

— Себастьян — четырехкратный чемпион мира, захочет ли он переходить в маленькую команду? Какие у него планы? Я не знаю, — цитирует GPFans Штайнера. — Если он захочет — конечно, пригласим, у нас отличные отношения. В другой ситуации за него боролись бы три команды. То же самое было в прошлом году с Нико Хюлькенбергом. Я не беспокоюсь, что мы не сможем найти пилотов на следующий сезон, ведь Феттель свободен.