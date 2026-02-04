Штайнер назвал уход из «Ред Булл» в 2008 году лучшим событием в своей жизни
Бывший руководитель «Хаас» Гюнтер Штайнер, работавший в «Ред Булл» с 2005 по 2008 год, заявил, что его уход из австрийской команды стал поворотным моментом, открывшим путь к американской мечте.
«Оглядываясь назад, я понимаю, что это был мой счастливый момент, когда уехал, потому что это открыло мне двери в США. В юности всегда мечтал жить в Штатах, но никак не мог, потому что для этого нужна рабочая виза, а тут такой шанс появился», — сказал Штайнер в интервью Motorsport Week.
По его словам, переезд позволил реализовать ключевые проекты.
«Я открыл собственную компанию по производству композитных материалов. Сейчас в ней трудится 300 человек, что довольно неплохо. А потом это дало мне возможность создать команду «Формулы-1», — добавил он.
Штайнер объяснил, что в Европе у него не было бы таких возможностей. В итоге итальянец назвал уход из «Ред Булл» судьбоносным шагом.
«Для меня уход из «Ред Булл» стал лучшим событием в жизни», — заключил Штайнер.
Штайнер возглавлял «Хаас» с 2014 года и покинул пост руководителя команды в январе 2024-го.