Гюнтер Штайнер: «Если бы не предстоящие изменения, то «Хаас» вряд ли остался бы в «Формуле-1»

Руководитель «Хааса» Гюнтер Штайнер прокомментировал решение команды подписать Договор Согласия до 2025 года.

— Да, у нас сейчас есть проблемы, но мы знаем, почему, — цитирует Racer Штайнера. — В следующем году, возможно, тоже будет трудно, но руководство «Формулы-1» проводит хорошую работу. Призовые будут распределяться более равномерно, так что есть шанс почти назвать это бизнесом, если хорошо выступать. В первую очередь в бизнесе люди не должны терять деньги, а во вторую — они должны зарабатывать. Если бы изменений не было, то мы вряд ли бы остались в «Формуле-1». Джин Хаас (владелец команды — прим. «СЭ») — умный человек, он понимает ситуацию и видит у команды будущее.