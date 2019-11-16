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Гутьеррес будет резервным пилотом «Мерседеса» в «Формуле-Е»

13:48
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Бывший пилот «Формулы-1» Эстебан Гутьеррес будет резервным гонщиком «Мерседеса» в «Формуле-Е» в предстоящем сезоне, который стартует в Саудовской Аравии на следующей неделе. В роли резервиста он будет вместе с двукратным чемпионом DTM Гари Паффетом.

Напомним, что в основном составе «Мерседеса» выступит другой экс-пилот «Формулы-1» Стоффель Вандорн, а также Ник де Вриз, выигравший чемпионат «Формулы-2».

— С нетерпением жду продолжения своего путешествия с семьей «Мерседеса», — сказал Гутьеррес. — Хочу поблагодарить команду за предоставленную возможность.

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