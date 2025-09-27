Ферстаппен стал третьим в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен занял третье место в квалификации GT3 на «Нордшляйфе».

27-летний нидерландец, выступающий за рулем «Феррари 296», уступил обладателю поула 3,069 секунды.

Основная 4-часовая гонка начнется в 13.00 по московскому времени. Напарником Ферстаппена по экипажу станет британец Крис Лулхэм.

Ранее гонщик «Формулы-1» принял участие в гонках на «Порше Кайман» в NLS и получил специальную лицензию, которая позволяет ему соревноваться в классе GT3.

Результаты квалификация GT3 на «Нордшляйфе» (топ-3):

1. Кристиан Кронес («Астон Мартин») — 1:27.266

2. Франк Штиплер («Ауди») +2.119

3. Макс Ферстаппен («Феррари 296») +3.069