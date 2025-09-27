Формула-1
27 сентября, 11:39

Ферстаппен стал третьим в квалификации GT3 на «Нордшляйфе»

Алина Савинова

Четырехкратный чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен занял третье место в квалификации GT3 на «Нордшляйфе».

27-летний нидерландец, выступающий за рулем «Феррари 296», уступил обладателю поула 3,069 секунды.

Основная 4-часовая гонка начнется в 13.00 по московскому времени. Напарником Ферстаппена по экипажу станет британец Крис Лулхэм.

Ранее гонщик «Формулы-1» принял участие в гонках на «Порше Кайман» в NLS и получил специальную лицензию, которая позволяет ему соревноваться в классе GT3.

Результаты квалификация GT3 на «Нордшляйфе» (топ-3):

1. Кристиан Кронес («Астон Мартин») — 1:27.266

2. Франк Штиплер («Ауди») +2.119

3. Макс Ферстаппен («Феррари 296») +3.069

Макс Ферстаппен
  Колобок Колобков

    Макс выиграл эту гонку,стартуя 3. Но спорт псевдо-экспресс видимо наепишёт об этом через неделю. И конечно что-то абсолютно невероятное сотворил Макс. На незнакомой технике, не пойми с какими настройками и на такой трассе... Он просто сел в машину и уехал ото всех. Потом пусть пересы и цуноды ноют про настройки "под Макса".... Этому парню похоже вообще не нужно никаких настроек.... Браво!

    27.09.2025

