Группа инвесторов из США купит значительный пакет акций «Макларен»

Группа инвесторов из США купит большой пакет акций команды «Формулы-1» «Макларен», сообщает Sky Sports.

По информации источника, сделка обойдется инвесторам во главе с компанией MSP Sports Capital в 560 миллионов фунтов. Компания приобретет 15 процентов акций и планирует увеличить долю до 33 процентов к 2022 году.

Сообщается, что о продаже акций может быть объявлено после «Гран-при Абу-Даби» на пресс-конференции с участием исполнительного директора команды, Зака Брауна.

В данный момент 56 процентов акций «Макларен» принадлежат компании Mumtalakat из Бахрейна. 14 процентов акций принадлежат Мансуру Ойеху, 10 процентов — Майклу Латифи, еще 20 процентов акций — во владении миноритарных акционеров.