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Грожана госпитализировали после аварии в Бахрейне

17:54
Машина Грожана после аварии. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч ТВ".
Машина Грожана после аварии. Фото Скриншот эфира телеканала "Матч ТВ".
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Пилот «Хааса» Ромен Грожан был госпитализирован после аварии в гонке на «Гран-при Бахрейна», сообщил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

«Грожан в больнице, врачи обследуют его, — сказал Штайнер в эфире во время гонки. — Насколько я знаю, он в порядке, хотя я лично с ним не разговаривал. Надеемся, что с ним в порядке. Я хотел был поблагодарить врачей и всех, кто помог ему после аварии, они проделали отличную работу».

На старте гонки болид пилот загорелся и разбился. Соревнования были приостановлены.

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