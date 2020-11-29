Грожана госпитализировали после аварии в Бахрейне

Пилот «Хааса» Ромен Грожан был госпитализирован после аварии в гонке на «Гран-при Бахрейна», сообщил руководитель команды Гюнтер Штайнер.

«Грожан в больнице, врачи обследуют его, — сказал Штайнер в эфире во время гонки. — Насколько я знаю, он в порядке, хотя я лично с ним не разговаривал. Надеемся, что с ним в порядке. Я хотел был поблагодарить врачей и всех, кто помог ему после аварии, они проделали отличную работу».

На старте гонки болид пилот загорелся и разбился. Соревнования были приостановлены.