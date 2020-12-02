Грожан выписан из больницы после ужасной аварии

Пилот «Хаас» Ромен Грожан выписан из военного госпиталя Бахрейна, куда попал после тяжелой аварии на «Гран-при Бахрейна» в воскресенье, 29 ноября.

Француз продолжит лечение ожогов тыльной стороны рук и останется в Бахрейне.

На первом круге гонки пилот после контакта с Даниилом Квятом врезался в ограждение. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.