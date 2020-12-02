Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Грожан выписан из больницы после ужасной аварии

11:58
Ромен Грожан. Фото Instagram
Ромен Грожан. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Хаас» Ромен Грожан выписан из военного госпиталя Бахрейна, куда попал после тяжелой аварии на «Гран-при Бахрейна» в воскресенье, 29 ноября.

Француз продолжит лечение ожогов тыльной стороны рук и останется в Бахрейне.

На первом круге гонки пилот после контакта с Даниилом Квятом врезался в ограждение. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир