Грожан выложил видео из больницы после жуткой аварии

Пилот «Хааса» Ромен Грожан опубликовал видео из больницы, куда он попал после аварии на «Гран-при Бахрейна». В начале гонки Грожан влетел в ограждение, и его болид загорелся. Несмотря на это, он смог самостоятельно покинуть болид. Врачи диагностировали у него несколько ожогов на руках и лодыжках.

«Хотел сказать, что я в порядке. Типа в порядке. Спасибо всем за сообщения. Несколько лет назад я не был сторонником Halo, но думаю, это лучшее, что добавили в «Формулу-1», ведь без него я бы не смог поговорить с вами сегодня. Спасибо всему медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро я смогу написать вам несколько сообщений и рассказать, как мои дела», — сказал Грожан в видеоролике.

В описании видео он добавил: «Не смогу какое-то время отвечать на сообщения. Спасибо всем за поддержку, спасибо медперсоналу, который позаботился обо мне. Надеюсь, скоро увидимся».