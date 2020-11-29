Формула-1
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Авто-мото   //    Формула-1

Грожан выложил видео из больницы после жуткой аварии

29 ноября 2020, 23:52
Ромен Грожан после аварии. Фото Instagram
Ромен Грожан после аварии. Фото Instagram
Теги:

Пилот «Хааса» Ромен Грожан опубликовал видео из больницы, куда он попал после аварии на «Гран-при Бахрейна». В начале гонки Грожан влетел в ограждение, и его болид загорелся. Несмотря на это, он смог самостоятельно покинуть болид. Врачи диагностировали у него несколько ожогов на руках и лодыжках.

«Хотел сказать, что я в порядке. Типа в порядке. Спасибо всем за сообщения. Несколько лет назад я не был сторонником Halo, но думаю, это лучшее, что добавили в «Формулу-1», ведь без него я бы не смог поговорить с вами сегодня. Спасибо всему медицинскому персоналу. Надеюсь, скоро я смогу написать вам несколько сообщений и рассказать, как мои дела», — сказал Грожан в видеоролике.

В описании видео он добавил: «Не смогу какое-то время отвечать на сообщения. Спасибо всем за поддержку, спасибо медперсоналу, который позаботился обо мне. Надеюсь, скоро увидимся».

Авто-мото: другие материалы, новости и обзоры читайте здесь

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир