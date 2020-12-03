Грожан: «В какой-то момент думал, что умру. Начал думать, с какой стороны буду обгорать, будет ли больно»

Пилот «Хаас» Ромен Грожан рассказал о подробностях своей аварии во время гонки «Гран-при Бахрейна».

«Я помню все. Удар, несмотря на показатели перегрузки в 53G, не показался настолько жестким. Я помню, что расстегнул ремни, попытался вылезти из болида, но застрял. Подумал, что перевернулся и решил, что меня достанут», — сказал в интервью Canal+ Грожан.

Пилот рассказал, что думал о смерти, когда понял, что он находится в огне.

«Я постарался вылезти справа, потом слева, но не получилось. Я снова сел и понял, что умру. В какой-то момент я расслабился и принял судьбу. Начал думать, с какой стороны начну обгорать, будет ли мне больно. Затем я подумал о детях и дернул левую ногу изо всех сил. Мне удалось освободить ее, но я потерял ботинок. Мои перчатки почернели, было больно, но, когда я вытащил туловище из машины, то понял, что буду жить», — добавил пилот.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.