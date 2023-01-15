Грожан считает, что конфликт между Оконом и Гасли может плохо закончится для «Альпин»

Бывший пилот «Формулы-1» Роман Грожан высказался о взаимоотношениях между Эстебаном Оконом и Пьером Гасли, которые будут выступать за «Альпин» в сезоне-2023.

«Я не собираюсь вам врать: все может закончиться плохо. Если это превратится в борьбу за то, чтобы стать лучшим французским гонщиком на стартовой решетке в единственной французской команде, все может пойти наперекосяк. Но может быть и наоборот. Это два парня, которые не были лучшими друзьями в молодости, но они сильно повзрослели. Они оба знают, что значит выиграть гонку. «Альпин» придется следить за отношениями между ними двумя. Но если они хорошо сработаются, это может стать очень хорошей и веселой историей успеха для такого бренда, как «Альпин». Я им этого желаю», — сказал Грожан на своем YouTube-канале.

Во время выступлений в картинге французские пилоты поддерживали дружеские отношения, однако, как только гонщики стали соперничать на международном уровне их отношения ухудшились.

СМИ сообщали, что в «Альпин» запретят семьям Гасли и Окона посещать одинаковые «Гран-при», чтобы избежать конфликтов.