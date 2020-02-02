Грожан считает, что изменения в регламенте «Формулы-1» не изменят расстановку сил

Пилот команды «Хаас» Ромен Грожан высказал мнение, что новый регламент «Формулы-1» не поможет сократить разрыв между командами. Изменения вступят в силу до 2021 года.

«В 2021-м точно ничего не будет, — цитирует Грожана Motorsport.com. — Сейчас еще нет лимита на бюджеты, потому большие команды будут тратить все свои ресурсы на подготовку к новому регламенту. У маленьких команд нет таких денег, так что поначалу разница сохранится.

Но затем, думаю, у Liberty есть ряд отличных идей. Я вообще считаю, что они выбрали верное направление. Лично мне бы хотелось, чтобы лимит расходов был еще меньше. Но совершенно понятно, что Liberty приходится иметь дело с «Мерседесом», «Феррари» и «Ред Буллом», которые не хотят уступать, так что нужно искать компромисс.

Но новые машины выглядят классно. И те исследования, которые мы проводим, дают очень интересные результаты. К тому же, шины станут 18-дюймовыми — сейчас это один из главных сдерживающих факторов. Но главное — если станет меньше областей для доработки машин, сложнее будет добиться такой большой разницы по скорости".

33-летний гонщик в прошлом сезоне занял 18-е место в чемпионате, набрав восемь очков.