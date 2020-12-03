Грожан рассказал, что не будет выступать в Абу-Даби, если не успеет восстановить левую руку

Пилот «Хаас» Ромен Грожан сообщил, что не будет выступать на «Гран-при Абу-Даби», если не успеет полностью восстановиться от травм, полученных в аварии во время «Гран-при Бахрейна».

«Если левая рука не восстановится к следующей неделе и я не смогу делать ей все, что захочу, то я не буду рисковать и садиться за руль. Я стараюсь следовать всем указаниям врачей. Сейчас нужно, чтобы с кисти спала опухоль», — приводит Motorsport слова Грожана

Гонщик рассказал, что больше всего пострадала левая половина его тела. Грожан отметил, что после выписки из больницы отправится в Абу-Даби, где пройдет последняя гонка сезона.

«Мне нужно знать, смогу ли я вернуться за руль, как буду себя чувствовать, смогу ли принять участие в гонке», — добавил пилот.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм. На второй гонке в Бахрейне — «Гран-при Сахира» — вместо Грожана выступит Пьетро Фиттипальди.

Новичок «Хаас» Мик Шумахер выражал готовность заменить Грожана на «Гран-при Абу-Даби».