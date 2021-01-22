Грожан признал, что не сможет вернуться в «Формулу-1» в будущем

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан заявил, что вернуться в чемпионат он не сможет в будущем.

Сезон-2020 гонщик провел в «Хаас». Во время «Гран-при Бахрейна» француз попал в серьезную аварию. Болид Грожана моментально загорелся, однако он сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон.

«Не питаю иллюзий по поводу своей карьеры в «Формуле-1», она окончена. Форсировать возвращение не собираюсь. При этом я хочу продолжать участвовать в гонках. Я быстро пришел к этому решению после аварии. Но буду трезво смотреть на ситуацию. Если появится какой-либо вариант — будет чудесно. Нет — значит нет», — цитирует Грожана GP Blog.

Сообщалось, что спортсмен близок к продолжению карьеры в гоночной серии «Индикар».