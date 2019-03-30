Пилот "Хааса" Ромен Грожан потеряет три позиции на старте "Гран-при Бахрейна". Гонщик признан виновным в инциденте с Ландо Норрисом из "Макларена". Во время первой попытки перед последним поворотом быстрого круга Норриса Грожан помешал ему, резко сбросив скорость.

Стюарды решили, что Грожан помешал Норрису ненамеренно, но отметили, что он создал потенциальную опасность своим маневром.

Таким образом, Грожан стартует не с восьмого места, а с 11-го. "Поул позишн" выиграл пилот "Феррари" Шарль Леклер, россиянин Даниил Квят на "Торо Россо" стал 15-м.