Грожан показал ожоги на правой руке, оставшиеся после аварии в Бахрейне

Пилот «Хаас» Ромен Грожан показал в Instagram ожоги на своей правой руке после аварии на «Гран-при Бахрейна».

«Вернулся на 50 процентов. Я очень рад, что моя правая рука наконец освободилась от всех повязок. Приходится постоянно мазать ее разными кремами, но все равно приятно видеть ее в такой форме. Теперь жду, когда восстановится левая рука», — написал Грожан.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм.