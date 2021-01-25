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Грожан показал, как выглядит его левая рука после ожогов

22:18
Ромен Грожан и его рука. Фото Instagram
Ромен Грожан и его рука. Фото Instagram
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Французский гонщик Ромен Грожан в Instagram опубликовал фотографию своей левой руки, которая восстанавливается после ожогов. На фото видно, что рука продолжает восстанавливаться, но уже близка к оптимальному состоянию. В декабре он показывал снимок правой руки, которая уже, судя по всему, полностью вылечена.

«День за днем нам все лучше и лучше», — подписал Грожан снимок.

29 ноября Грожан за рулем болида «Хааса» попал в аварию на «Гран-при Бахрейна». Его машина загорелась, но пилот вовремя покинул ее, отделавшсь ожогами обеих рук.

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