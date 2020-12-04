Грожан поблагодарил команду, спасшую его после аварии

Автогонщик Ромен Грожан прибыл на международный автодром Бахрейна, где 29 ноября произошла крупная авария с его участием, чтобы поблагодарить команду, спасшую его из огня.

На прошлых выходных пилот на Гран-при Бахрейна врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. На протяжении 27 секунд Грожан находился в огне, так как не мог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита. Спустя время команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему уйти из опасной зоны.



«Спасибо за то, что спасли мне жизнь», — сказал Грожан