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Грожан поблагодарил команду, спасшую его после аварии

15:58

Автогонщик Ромен Грожан прибыл на международный автодром Бахрейна, где 29 ноября произошла крупная авария с его участием, чтобы поблагодарить команду, спасшую его из огня.

На прошлых выходных пилот на Гран-при Бахрейна врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. На протяжении 27 секунд Грожан находился в огне, так как не мог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита. Спустя время команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему уйти из опасной зоны.

«Спасибо за то, что спасли мне жизнь», — сказал Грожан

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