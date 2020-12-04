Грожан поблагодарил команду, спасшую его после аварии
15:58
Автогонщик Ромен Грожан прибыл на международный автодром Бахрейна, где 29 ноября произошла крупная авария с его участием, чтобы поблагодарить команду, спасшую его из огня.
На прошлых выходных пилот на Гран-при Бахрейна врезался в барьеры на скорости 221 км/ч. На протяжении 27 секунд Грожан находился в огне, так как не мог выбраться из застрявшего в рельсе безопасности кокпита. Спустя время команда медицинского автомобиля и маршалы помогли ему уйти из опасной зоны.
«Спасибо за то, что спасли мне жизнь», — сказал Грожан
ICYMI: The heartwarming moment @RGrosjean reunited with the people that helped save his life last weekend ??#SakhirGP ?? #F1https://t.co/UAZrFMeNLJ— Formula 1 (@F1) December 4, 2020
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