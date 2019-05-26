Грожан обвинил "Ред Булл" в том, что не вышел в третий сегмент квалификации в Монако

Пилот "Хааса" Ромен Грожан был зол на "Ред Булл" после квалификации "Гран-при Монако". Ему не удалось выйти из второго сегмента, поскольку на быстром круге его заблокировал Пьер Гасли.

– Это имело большие последствия для меня, потому что я мог бы потенциально дойти до третьего сегмента, – цитирует F1Today Грожана. – Думаю, что это вина "Ред Булла". Гасли ничего не мог сделать. Уверен, что моего темпа было бы достаточно для выхода в третий сегмент, но я лишь 13-й. Надеюсь, что гонка пройдет под дождем. Это даст мне шанс.