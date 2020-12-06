Грожан не сможет выступить в последней гонке сезона

Пилот «Хаас» Ромен Грожан не сможет выступить на последнем этапе сезона-2020 «Формулы-1», «Гран-при Абу-Даби», сообщает пресс-служба американской команды.

34-летний француз отправится в Швейцарию, где будет восстанавливаться от травм, полученных в аварии на «Гран-при Бахрейна». Как и на «Гран-при Сахира», Грожана заменит резервный пилот «Хаас» Пьетро Фиттипальди.

Team Statement: Romain Grosjean Returning to Switzerlandhttps://t.co/hWgZ72Gcbu — Haas F1 Team (@HaasF1Team) December 6, 2020

Таким образом, «Гран-при Бахрейна» стал последним для француза в качестве пилота «Хаас». Команда не стала продлевать контракт с гонщиком. Его партнер, Кевин Магнуссен также покидает «Хаас», со следующего сезона в команде будут выступать Мик Шумахер и Никита Мазепин.

На первом круге «Гран-при Бахрейна» Грожан врезался в ограждение после контакта с Даниилом Квятом. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм.