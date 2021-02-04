Грожан не будет выступать на овальных трассах в «Индикар»

Бывший гонщик «Формулы-1» Ромен Грожан, подписавший контракт с командой «Индикар» «Дэйл Койн», заявил, что не будет выступать в гонках на овальных трассах.

«Есть две трассы, на которых я точно не буду выступать в 2021 году. Я говорю о двух гонках в Техасе и «500 милях Индианаполиса». Конечно, я бы хотел выступить и выиграть «Инди-500», но это слишком рискованно, в этих гонках много опасных аварий в последние годы. Инцидент, в который я попал в прошлом году в Бахрейне, останавливает меня. Я — отец троих детей, которые 2 минуты и 45 секунд думали, что я умер. Как отец я не имею права вынуждать семью проходить через это еще раз», — цитирует Motorsport Грожана.

В ноябре 2020 года француз попал в серьезную аварию во время «Гран-при Бахрейна». Болид Грожана моментально загорелся после столкновения с ограждением, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон-2020.

Грожан примет участие в 13 этапах «Индикар» сезона-2021, которые пройдут на обычных автодромах и трассах городского типа.