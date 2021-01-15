Грожан может продолжить карьеру в «Индикар»

Бывший пилот «Формулы-1» Ромен Грожан близок к продолжению карьеры в гоночной серии «Индикар», сообщает Racer.

По информации источника, 34-летний француз может подписать контракт с командой «Дейл Койн», выступающей в североамериканской серии.

Сезон-2020 Грожан провел в «Хаас». Во время «Гран-при Бахрейна» француз попал в серьезную аварию. Болид Грожана моментально загорелся, однако гонщик сумел быстро покинуть машину и избежал тяжелых травм, отделавшись ожогами и легкими повреждениями. Пилот был вынужден досрочно завершить сезон.