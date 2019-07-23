Грожан может продолжить карьеру в "Формуле Е"

Пилот "Хааса" Ромен Грожан, возможно, будет выступать в "Формуле Е", сообщает Autosport.
Сообщается, что спортсмен может подписать контракт с командой DS Techeetah. После ухода Андре Лоттерера в Porsche там освободилось место напарника Жана-Эрика Верня. Наиболее вероятным сменщиком Грожана в "Хаасе" считается Серхио Перес.
В текущем сезоне Ромен Грожан набрал два очка и занимает 17-е место.
Все о "Формуле-1" - здесь.
Дополнительная информация
https://autosport.com.ru/f1/57776-romen-grozhan-stanet-naparnikom-zhana-erika-vernya-v-formule-e
Загрузка...