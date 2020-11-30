Пилот «Хааса» Ромен Грожан может быть выписан из больницы уже завтра, 1 декабря, информирует пресс-служба команды. Гонщик попал в страшную аварию на «Гран-при Бахрейна».

В начале гонки швейцарец влетел в ограждение, а его болид загорелся. Однако он сам смог выбраться из машины и отделался лишь ожогами на руках и лодыжках.

— Пилот «Хааса» Ромен Грожан продолжает свое восстановление в больнице вооруженных сил Бахрейна, — говорится в сообщении команды. — Он провел там ночь после аварии на «Гран-при Бахрейна». Лечение тыльных сторон рук проходит успешно.

В понедельник Грожана посетил руководитель команды Гюнтер Штайнер. Ожидается, что во вторник, 1 декабря он сможет выйти из больницы. Новые данные о положении дел будут предоставлены по мере поступления информации.