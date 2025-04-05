Норрис показал лучшее время в третьей практике «Гран-при Японии». Сессия два раза прерывалась из-за горящей травы
Пилот «Макларена» Ландо Норрис показал лучший результат в третьей практике «Гран-при Японии». Его время — 1 минута 27,965 секунды.
Второй результат показал Оскар Пиастри («Макларен», +0,026), третий — Джордж Расселл («Мерседес», +0,112).
Сессия два раза прерывалась красными флагами из-за загоревшейся на обочине травы.
Сегодня, 5 апреля, в 9.00 состоится квалификация «Гран-при Японии».
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