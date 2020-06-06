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«Гран-при Венгрии» останется в календаре «Формулы-1» до 2027 года

08:04

«Гран-при Венгрии» на трассе «Хунгароринг» останется в календаре «Формулы-1», сообщает AP.

Впервые этап в Венгрии состоялся в 1986 году. С тех пор гонка неизменно входила в календарь чемпионата, а четыре года назад контракт на проведение этапа был продлен до 2026 года.

В этом году «Хунгароринг» примет третий этап сезона, но, как и все летние гонки, пройдет без зрителей на трибунах. Взамен в Liberty Media предложили организаторам «Гран-при Венгрии» продлить контракт до 2027 года включительно, и соглашение было достигнуто.

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