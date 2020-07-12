«Гран-при Венгрии» могут заменить на еще одну гонку в Австрии

Руководство «Формулы-1» может принять решение об отмене «Гран-при Венгрии», сообщает GrandPX.news. Этап, возможно, заменят на еще одну гонку в Австрии.

Сообщается, что такое решение связано с жесткими мерами карантина в Венгрии. Все события этапа пройдут без зрителей, но, помимо этого, в стране также введены большие штрафы за нарушение карантина. Кроме того, нарушитель может получить и тюремный срок.

«Чейз Кэри спросил меня, что гонщики думают о возможности в третий раз провести гонку на Red Bull Ring, — сказал президент ассоциации гонщиков Алекс Вюрц. — Я сказал ему, что если это единственная трасса, по которой мы можем ездить даже десять раз. Так что сейчас мы можем очень быстро отреагировать. Мы знаем всех маршалов и все оборудование уже здесь. Если мы что-то узнаем в ближайшие сутки, то вполне возможно, что мы вернемся сюда уже на следующей неделе».

«Гран-при Венгрии» должно пройти в Будапеште с 17 по 19 июля.