«Гран-при Венгрии» был прерван красными флагами из-за аварии на первом круге
16:15
На старте «Гран-при Венгрии» произошла массовая авария. Гонка была остановлена красными флагами.
В результате неразберихи на трассе в первую пятерку (за спиной лидирующего Льюиса Хэмилтона) попали Эстебан Окон, Себастьян Феттель, Карлос Сайнс и Юки Цунода. Впрочем, в конце первого круга судьи остановили заезд для расчистки трассы от обломков.
Организаторы приняли решение устроить рестарт.
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