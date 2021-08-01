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«Гран-при Венгрии» был прерван красными флагами из-за аварии на первом круге

16:15

На старте «Гран-при Венгрии» произошла массовая авария. Гонка была остановлена красными флагами.

В результате неразберихи на трассе в первую пятерку (за спиной лидирующего Льюиса Хэмилтона) попали Эстебан Окон, Себастьян Феттель, Карлос Сайнс и Юки Цунода. Впрочем, в конце первого круга судьи остановили заезд для расчистки трассы от обломков.

Организаторы приняли решение устроить рестарт.

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Иван Шитик все материалы автора

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