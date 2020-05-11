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«Гран-при Великобритании» может оказаться под угрозой срыва

09:50
«Гран-при Великобритании».
«Гран-при Великобритании».
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Власти Великобритании решили внедрить обязательный 14-дневный карантин для всех, кто прилетает в страну на самолете. Об этом правительство сообщило местным авиакомпаниям, информирует BBC.

Это ставит под угрозу возможность проведения «Гран-при Великобритании». В предварительном календаре сезона-2020 первый этап на Сильверстоуне запланирован на 26 июля — через две недели после гонки в Австрии. Если британские власти действительно введут анонсированное правило, то участники «Формулы-1» не успеют прибыть на автодром к старту «Гран-при». В это время все гонщики, инженеры и механики должны будут находиться на обязательном карантине.

По данным Worldometers, первое место по числу зараженных коронавирусом в мире занимают США — 1 367 638 человек. Далее идут — Испания (264 663), Великобритания (219 183), Италия (219 070) и Россия (209 688).

По числу смертей от коронавируса лидируют США (80 787), Великобритания (31 855), Италия (30 560), Испания (26 621) и Франция (26 380).

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