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18 октября 2025, 20:49

Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при США», Пиастри и Норрис столкнулись на первом круге

Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при США».
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен выиграл спринт на «Гран-при США».

Нидерландец опередил финишировавшего вторым Джорджа Расселла из «Мерседес» на 0,395 секунды. Третью строчку занял Карлос Сайнс из «Уильямс», уступивший победителю 0,791 секунды.

Гонщики «Макларен» Оскар Пиастри и Ландо Норрис столкнулись друг с другом на первом круге: Пиастри задел болид Нико Хюлькенберга, а затем врезался в своего напарника по команде. Оба пилота сошли с дистанции.

Благодаря победе Ферстаппен сократил отставание от лидирующего в личном зачете Оскара Пиастри до 55 очков, а от идущего вторым Ландо Норриса — до 31 очка.

Основная гонка на «Гран-при США» пройдет в воскресенье, 19 октября и начнется в 22.00 (мск).

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Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
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