Расселл выиграл «Гран-при Сингапура», Ферстаппен — второй
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем 18-го этапа «Формулы-1» сезона-2025 в Сингапуре.
Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с отставанием 5,430 секунды, третье место занял Ландо Норрис («Макларен») с отставанием 6,066 секунды.
Лидер общего зачета Оскар Пиастри («Макларен») занял 4-ю строчку (+8,146).
Пиастри продолжает лидировать в общем зачете пилотов с 336 очками. На втором и третьем месте идут Норрис (314) и Ферстаппен (273).
По итогам гонки «Макларен» стал досрочным обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025.
Сингапур
Чемпионат мира
18-й этап
«Гран-при Сингапура»
1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:40.22,367
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 5,430
3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,066
4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 8,146
5. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 33,681
6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 45,996
7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 80,251
8. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 80,667
9. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 93,527
10. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 (круг)
11. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 1
12. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1
13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1
14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1
15. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1
16. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1
17. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1
18. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1
19. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1
20. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 1
Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 336. 2. Ландо Норрис — 314. 3. Макс Ферстаппен — 273. 4. Джордж Расселл — 237. 5. Шарль Леклер — 173. 6. Льюис Хэмилтон — 127. 7. Андреа Кими Антонелли — 88. 8. Александр Албон — 70. 9. Исак Хаджар — 39. 10. Нико Хюлькенберг — 37. 11. Фернандо Алонсо — 34. 12. Ленс Стролл — 32. 13. Карлос Сайнс — 32. 14. Лиам Лоусон — 30. 15. Эстебан Окон — 28. 16. Пьер Гасли — 20. 17. Юки Цунода — 20. 18. Оливер Берман — 18. 19. Габриэль Бортолето — 18. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0
Кубок конструкторов: 1. McLaren — 650. 2. Mercedes — 325. 3. Ferrari — 300. 4. Red Bull — 290. 5. Williams — 102. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 66. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 46. 10. Alpine — 20