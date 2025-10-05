Расселл выиграл «Гран-при Сингапура», Ферстаппен — второй

Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл стал победителем 18-го этапа «Формулы-1» сезона-2025 в Сингапуре.

Вторым финишировал Макс Ферстаппен из «Ред Булл» с отставанием 5,430 секунды, третье место занял Ландо Норрис («Макларен») с отставанием 6,066 секунды.

Лидер общего зачета Оскар Пиастри («Макларен») занял 4-ю строчку (+8,146).

Пиастри продолжает лидировать в общем зачете пилотов с 336 очками. На втором и третьем месте идут Норрис (314) и Ферстаппен (273).

По итогам гонки «Макларен» стал досрочным обладателем Кубка конструкторов в сезоне-2025.

Сингапур

Чемпионат мира

18-й этап

«Гран-при Сингапура»

1. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 1:40.22,367

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — отставание 5,430

3. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 6,066

4. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — 8,146

5. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 33,681

6. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 45,996

7. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 80,251

8. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 80,667

9. Оливер Берман (Великобритания, Haas) — 93,527

10. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 1 (круг)

11. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 1

12. Юки Цунода (Япония, Red Bull) — 1

13. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 1

14. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1

15. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Racing Bulls) — 1

16. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1

17. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1

18. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1

19. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1

20. Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber) — 1

Личный зачет: 1. Оскар Пиастри — 336. 2. Ландо Норрис — 314. 3. Макс Ферстаппен — 273. 4. Джордж Расселл — 237. 5. Шарль Леклер — 173. 6. Льюис Хэмилтон — 127. 7. Андреа Кими Антонелли — 88. 8. Александр Албон — 70. 9. Исак Хаджар — 39. 10. Нико Хюлькенберг — 37. 11. Фернандо Алонсо — 34. 12. Ленс Стролл — 32. 13. Карлос Сайнс — 32. 14. Лиам Лоусон — 30. 15. Эстебан Окон — 28. 16. Пьер Гасли — 20. 17. Юки Цунода — 20. 18. Оливер Берман — 18. 19. Габриэль Бортолето — 18. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 650. 2. Mercedes — 325. 3. Ferrari — 300. 4. Red Bull — 290. 5. Williams — 102. 6. Racing Bulls — 72. 7. Aston Martin — 66. 8. Sauber — 55. 9. Haas — 46. 10. Alpine — 20