«Гран-при Штирии»: видеотрансляция гонки

В воскресенье, 12 июля, состоится этап чемпионата «Формулы-1» — «Гран-при Штирии», который проходит в Австрии.

По итогам квалификации российский пилот «Альфа Таури» Даниил Квят показал 14-е время. Лучшими стали Льюис Хэмилтон («Мерседес») — 1.19,273, Макс Ферстаппен («Ред Булл») — 1.20,489 и Карлос Сайнс («Макларен») — 1.20,671.

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Видеотрансляция матча «Гран-при Штирии»