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«Гран-при Саудовской Аравии» начнется с минуты молчания в память о сэре Фрэнке Уильямсе

19:00
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Основатель и бывший глава команды «Формулы-1» «Уильямс» сэр Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет.

Первый в истории «Гран-при Саудовской Аравии» начнется в минуты молчания в память о легенде «Формулы-1».

Он организовал свою первую команду в «Формуле-1» еще в 1969 году, но вскоре продал ее и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в «Формуле-1», выиграв девять Кубков конструкторов.

В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.

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Иван Шитик все материалы автора
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