«Гран-при Саудовской Аравии» начнется с минуты молчания в память о сэре Фрэнке Уильямсе

Основатель и бывший глава команды «Формулы-1» «Уильямс» сэр Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет.

Первый в истории «Гран-при Саудовской Аравии» начнется в минуты молчания в память о легенде «Формулы-1».

F1 planning tribute to Sir Frank Williams on Sunday before the Saudi Arabian Grand Prix. A minute's silence after the drivers' parade at 19:20 local time (16:20 UK), attended by F1 and FIA bosses, then applause. At 20:00 an FW07 will lap the circuit. Race starts at 20:30 local — Andrew Benson (@andrewbensonf1) December 3, 2021

Он организовал свою первую команду в «Формуле-1» еще в 1969 году, но вскоре продал ее и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в «Формуле-1», выиграв девять Кубков конструкторов.

В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.