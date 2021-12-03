«Гран-при Саудовской Аравии» начнется с минуты молчания в память о сэре Фрэнке Уильямсе
19:00
Основатель и бывший глава команды «Формулы-1» «Уильямс» сэр Фрэнк Уильямс скончался в возрасте 79 лет.
Первый в истории «Гран-при Саудовской Аравии» начнется в минуты молчания в память о легенде «Формулы-1».
Он организовал свою первую команду в «Формуле-1» еще в 1969 году, но вскоре продал ее и в 1977 году создал новую под названием Williams Grand Prix Engineering. Постепенно коллектив вышел на доминирующие роли в «Формуле-1», выиграв девять Кубков конструкторов.
В 1986 году Уильямс был парализован, но продолжал активно участвовать в делах команды. В 1999 году ему был пожалован титул сэра.
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