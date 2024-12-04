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Сегодня, 12:30

«Гран-при Нидерландов» покинет календарь «Формулы-1» после сезона-2026

Диана Андрющенко
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Этап «Формулы-1» в Нидерландах исключат из календаря после сезона-2026.

«После долгих размышлений и обсуждений промоутер принял решение не оставаться в календаре после 2026 года», — пишет пресс-служба «Формулы-1».

В текущем сезоне победителем «Гран-при Нидерландов» стал 24-летний британский пилот «Макларена» Ландо Норрис. Для гонщика эта победа стала второй в сезоне после этапа в Майами и второй за все время выступлений в «Формуле-1». Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал вторым с отставанием в 22,896 секунды. Тройку лидеров замкнул Шарль Леклер из «Феррари» (+22,896).

«Гран-при Нидерландов» проводится на автодроме в Зандворте с 2021 года. Ранее соревнования проходили там с 1948 по 1985 год.

Источник: https://corp.formula1.com/
Формула-1
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