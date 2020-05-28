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«Гран-при Нидерландов» не состоится в 2020 году

11:56

«Гран-при Нидерландов» не состоится в 2020 году, сообщает пресс-служба организаторов этапа «Формулы-1».

— В связи с распространением коронавируса первый этап «Формулы-1» в истории Нидерландов перенесен на 2021 год, — говорится в заявлении. — Все купленные билеты остаются действительными.

Гонка должна была состояться на автодроме в Зандворте 3 мая, однако была отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Ранее сообщалось, что сезон-2020 в «Формуле-1» должен стартовать 5 июля с гонки в Австрии.

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