«Гран-при Нидерландов» не состоится в 2020 году, сообщает пресс-служба организаторов этапа «Формулы-1».

— В связи с распространением коронавируса первый этап «Формулы-1» в истории Нидерландов перенесен на 2021 год, — говорится в заявлении. — Все купленные билеты остаются действительными.

Гонка должна была состояться на автодроме в Зандворте 3 мая, однако была отложена на неопределенный срок в связи с пандемией коронавируса.

Due to the worldwide spread of the coronavirus the inaugural Formula 1 Heineken Dutch Grand Prix has been postponed definitively to 2021. All tickets remain valid for the new race. Find out more in-depth info via https://t.co/n6xzhkLYgE. Stay safe ? #DutchGP pic.twitter.com/glQaeLW2fM — Dutch Grand Prix (@f1_dutchgp) May 28, 2020

Ранее сообщалось, что сезон-2020 в «Формуле-1» должен стартовать 5 июля с гонки в Австрии.