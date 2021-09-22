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«Гран-при Монако» с 2022 года будет проводиться в трехдневном формате

19:49
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Этап чемпионата «Формулы-1» в Монако со следующего сезона будет проводиться в течение трех, а не четырех дней, сообщает RaceFans.

Традиционно «Гран-при Монако» проходит с четверга по воскресенье, при этом в первый день гонщики проводят две сессии свободных заездов, пятница — день отдыха. Третья тренировка и квалификация проходят в субботу, гонка — в воскресенье.

Теперь «Гран-при Монако» пройдет в три дня, без перерыва. Гоночный уикэнд будет начинаться с пятницы.

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Иван Шитик все материалы автора

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