«Гран-при Монако» с 2022 года будет проводиться в трехдневном формате
19:49
Этап чемпионата «Формулы-1» в Монако со следующего сезона будет проводиться в течение трех, а не четырех дней, сообщает RaceFans.
Традиционно «Гран-при Монако» проходит с четверга по воскресенье, при этом в первый день гонщики проводят две сессии свободных заездов, пятница — день отдыха. Третья тренировка и квалификация проходят в субботу, гонка — в воскресенье.
Теперь «Гран-при Монако» пройдет в три дня, без перерыва. Гоночный уикэнд будет начинаться с пятницы.
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