Норрис выиграл квалификацию на «Гран-при Монако», Леклер стал вторым, Пиастри — третий

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на «Гран-при Монако».

Британец проехал лучший круг в третьем сегменте за 1 минуту и 9,954 секунды. Вторым стал гонщик «Феррари» Шарль Леклер, уступивший ему 0,109 секунды. На третьей строчке — партнер Норриса по команде и лидер личного зачета Оскар Пиастри (отставание +0,175 секунды).

Гонка на «Гран-при Монако» состоится в воскресенье, 25 мая и начнется в 16.00 (мск).