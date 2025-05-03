Формула-1
3 мая, 20:07

Норрис выиграл спринт на «Гран-при Майами», Ферстаппен получил 10-секундный штраф и стал 17-м

Ландо Норрис и Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл спринт на этапе Формулы-1 в Майами.

Гонщики финишировали за машиной безопасности, которая появилась на трассе за 3 круга до конца заезда из-за аварии Фернандо Алонсо.

Второе место занял партнер Норриса по команде Оскар Пиастри, третьим стал Льюис Хэмилтон («Феррари»).

Действующий чемпион «Формулы-1» Макс Ферстаппен пересек финишную линию четвертым, но опустился на 17-ю позицию из-за 10-секундного штрафа. Нидерландец был наказан за столкновение с пилотом «Мерседес» Андреа Кими Антонелли на пит-лейн.

Гонщик «Феррари» Шарль Леклер пропустил гонку — он попал в аварию во время установочного круга за полчаса до старта и повредил подвеску.

Результаты спринта на «Гран-при Майами».

Лидером личного зачета остается Оскар Пиастри, набравший 106 очков. Второе место занимает его партнер по «Макларен» Ландо Норрис (97 очков). На третьей строчке — Макс Ферстаппен (87).

«Макларен» возглавляет таблицу Кубка конструкторов с 203 очками. Вторым идет «Мерседес» (115), третьим — «Ред Булл» (89). «Феррари» с 84 очками занимает четвертую строчку.

В субботу, 3 мая состоится квалификация перед основной гонкой, она начнется в 23.00 (мск). Основная гонка пройдет в воскресенье, 4 мая, она также начнется в 23.00.

  • Millwall82

    хороший разогрев перед квалой.

    03.05.2025

  • hottie

    Вот это веселуха пошла, когда все начали за 4-5 кругов до конца на слики переходить массово. А то бы кроме размена в начале ничего бы и не увидели. А так какой-то хаос просто. Антонелли мало того, что старт провалил, так еще и потом на пите не повезло.

    03.05.2025

