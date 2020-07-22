«Гран-при Малайзии» может заменить гонку в Китае в этом сезоне

«Гран-при Малайзии» может вернуться в календарь «Формулы-1» в 2020 году, если «Гран-при Китая» будет окончательно отменен, утверждает Auto Motor und Sport.

В «Формуле-1» продолжают работу над формированием календаря на вторую половину сезона — на данный момент подтверждено проведение в общей сложности десяти «Гран-при».

Последний раз Гран-при Малайзии проводился на трассе «Сепанг» в 2017 году, после чего организаторы решили не продлевать контракт с гоночной серией.