Норрис завоевал поул на Гран-при Лас-Вегаса, Ферстаппен — второй, Пиастри — пятый

Пилот «Макларен» Ландо Норрис выиграл квалификацию на Гран-при Лас-Вегаса.

В решающем сегменте время лучшего круга британца составило 1 минуту 47,934 секунды. Вторым стал гонщик «Ред Булл» Макс Ферстаппен (+0,323), третьим — пилот «Уильямс» Карлос Сайнс (+0,362).

Партнер Норриса по команде Оскар Пиастри показал пятый результат (+1,027). Семикратный чемпион мира Льюис Хэмилтон из «Ферарри» занял последнее, 20-е место в квалификации.

Основная гонка в Лас-Вегасе состоится в воскресенье, 23 ноября, в 7.00 по московскому времени.