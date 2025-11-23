Формула-1
Сегодня, 08:40

Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Норрис стал вторым, Пиастри — четвертый

Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем этапа «Формулы-1» в Лас-Вегасе.

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал все 50 кругов. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший Ферстаппену 20,741 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес», отставание +23,546 секунды).

Идущий на втором месте в личном зачете Оскар Пиастри из «Макларен» занял четвертое место, проиграв Ферстаппену 27,650 секунды.

Ландо Норрис продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025. Британец набрал 408 очков, его отрыв от Оскара Пиастри за два этапа до конца чемпионата составляет 30 очков. Макс Ферстаппен, идущий третьим, уступает Норрису 42 очка.

Предпоследний этап сезона-2025 в «Формуле-1» пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре.

Формула-1
Макс Ферстаппен
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Apei

    достаточно приезжать в пятерке

    23.11.2025

  • Женек10

    ну серьёзно ? никто не держит минус 3-5 секунд на круге, чтобы просто доехать не торопясь

    23.11.2025

  • Apei

    Если тапок займет второе место, это будет чудо

    23.11.2025

  • ёzhic8

    Да всё уже. Норрису надо приехать вторым один раз, даже без спринта, что более чем реально. И ждать что Пиастри не победит дважды, что ещё реальнее.

    23.11.2025

  • Сон Морфей

    Исправьте, не позорьтесь!!! Передайте статью написать ИИ будет правильнее, совсем уж отупел блог автомото

    23.11.2025

  • Сон Морфей

    Алллло, идите учебник почитайте. Второе место на квалификации это не поул. Также Норрис - это не голландец, а британец. Что за невежество?

    23.11.2025

  • Sever

    Интрига топчик!

    23.11.2025

  • VeryOldLazy

    Да уж)) Но с таким темпом всё равно без шансов...

    23.11.2025

  • hottie

    Пиастри еще повезло, что 4й. Так-то совсем не едет. Антонелли на древнейшем харде так и не смог пройти. Повезло еще, что Леклер его 2й раз не обогнал. Норрис хоть и проиграл старт, но 2е место ему щас более чем достаточно. Попов там в конце начал как он любит интригу гнать, хотя отрывы сокращались быстро скорее всего просто из-за того, что пилоты последние круги доезжали понимая, что уже никуда с этих мест не денутся. Вот и доезжали уже не торопясь.

    23.11.2025

  • Millwall82

    что-то Норрис перемудрил на старте. Но хоть у Жорика свое забрал.

    23.11.2025

  • ёzhic8

    А как это "нидерландец стартовал с поула"? Вчера там Норрис был Балбесы

    23.11.2025

    • Хэмилтон впервые в карьере завершил квалификацию последним

    Takayama

