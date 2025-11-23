Ферстаппен выиграл Гран-при Лас-Вегаса, Норрис стал вторым, Пиастри — четвертый

Четырехкратный чемпион мира нидерландец Макс Ферстаппен из «Ред Булл» стал победителем этапа «Формулы-1» в Лас-Вегасе.

Нидерландец стартовал с поул-позиции и лидировал все 50 кругов. Вторым финишировал Ландо Норрис из «Макларен», уступивший Ферстаппену 20,741 секунды. На третьей строчке — Джордж Расселл («Мерседес», отставание +23,546 секунды).

Идущий на втором месте в личном зачете Оскар Пиастри из «Макларен» занял четвертое место, проиграв Ферстаппену 27,650 секунды.

Ландо Норрис продолжает лидировать в личном зачете «Формулы-1» сезона-2025. Британец набрал 408 очков, его отрыв от Оскара Пиастри за два этапа до конца чемпионата составляет 30 очков. Макс Ферстаппен, идущий третьим, уступает Норрису 42 очка.

Предпоследний этап сезона-2025 в «Формуле-1» пройдет с 28 по 30 ноября в Катаре.