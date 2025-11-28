Пиастри стал лучшим в единственной практике на этапе в Катаре, Норрис — второй, Ферстаппен — шестой

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри показал лучшее время в единственной свободной практике Гран-при Катара. Время его лучшего круга составило 1 минуту 20,924 секунды.

Вторым стал напарник Пиастри по команде Ландо Норрис (+0,058 секунды), третьим — Фернандо Алонсо на «Астон Мартин» (+0,386). Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестое время (+0,580).

Вечером в пятницу, 28 ноября, также состоится спринтерская квалификация Гран-при Катара.

В личном зачете пилотов Норрис лидирует с 390 очками. Пиастри и Ферстаппен делят вторую позицию с 366 баллами.