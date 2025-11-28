Пиастри выиграл квалификацию к спринту на Гран-при Катара

Пилот «Макларен» Оскар Пиастри одержал победу в квалификации к спринту на Гран-при Катара. Время его лучшего круга — 1 минута 20,055 секунды.

Второе место занял гонщик «Мерседес» Джордж Расселл (+0,032 секунды), третье — напарник Пиастри и лидер чемпионата Ландо Норрис (+0,230).

Четырехкратный чемпион мира Макс Ферстаппен из «Ред Булл» показал шестой результат (+0,473).

Спринт состоится в субботу, 29 ноября, в 17.00 по московскому времени.

В личном зачете пилотов Норрис лидирует с 390 очками. Пиастри и Ферстаппен делят вторую позицию с 366 баллами.