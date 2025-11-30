Формула-1
Новости Календарь гонок Личный зачет Кубок конструкторов Команды
Пилоты
Трассы
Уведомления
Главная
Авто-мото
Формула-1

30 ноября 2025, 20:32

Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и уступает Норрису 12 очков перед последней гонкой сезона

Алина Савинова
Макс Ферстаппен.
Фото Reuters

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 23-го этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2025 в Катаре. Нидерландец стартовал с третьей позиции.

Вторым финишировал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (отставание — 7,995 секунды), третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс» (+22,665 секунды). Еще один пилот «Макларен» Ландо Норрис занял четвертое место (+23,315).

Норрис с 408 очками продолжает лидировать в личном зачете. Ферстаппен набрал 396 очков и вышел на второе место, обойдя на 4 балла Пиастри, который теперь располагается на третьей строчке.

Заключительный в этом году Гран-при пройдет с 5 по 7 декабря в Абу-Даби.

Чемпионат мира

23-й этап

«Гран-при Катара»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:24.38,241
2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 7,995
3. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 22,665
4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,315
5. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 28,317
6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 48,599
7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 54,045
8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 56,785
9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Red Bull) — 1.00,073
10. Юки Цунода (Япония, Racing Bulls) — 1.01,770
11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.06,931
12. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 1.17,730
13. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1.24,812
14. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1 круг
15. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1 круг
16. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг
17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга
18. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 2 круга

Не финишировали: Оливер Берман (Великобритания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber)

Личный зачет: 1. Ландо Норрис — 408. 2. Макс Ферстаппен — 396. 3. Оскар Пиастри — 392. 4. Джордж Расселл — 309. 5. Шарль Леклер — 230. 6. Льюис Хэмилтон — 152. 7. Андреа Кими Антонелли — 150. 8. Александр Албон — 73. 9. Карлос Сайнс — 64. 10. Исак Хаджар — 51. 11. Нико Хюлькенберг — 49. 12. Фернандо Алонсо — 48. 13. Оливер Берман — 41. 14. Лиам Лоусон — 38. 15. Юки Цунода — 33. 16. Ленс Стролл — 32. 17. Эстебан Окон — 32. 18. Пьер Гасли — 22. 19. Габриэль Бортолето — 19. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 800. 2. Mercedes — 459. 3. Red Bull — 426. 4. Ferrari — 382. 5. Williams — 137. 6. Racing Bulls — 92. 7. Aston Martin — 80. 8. Haas — 73. 9. Sauber — 68. 10. Alpine — 22

Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
Формула-1
Макларен
Ред Булл
Ландо Норрис
Макс Ферстаппен
Оскар Пиастри
Новости и статьи
Все популярные статьи
Личный зачет
1
Андреа Кими Антонелли
Mercedes
122
2
Льюис Хэмилтон
Ferrari
102
3
Джордж Расселл
Mercedes
81
4
Шарль Леклер
Ferrari
61
5
Ландо Норрис
McLaren
40
Подробная таблица
Кубок конструкторов
1
Mercedes
203
2
Ferrari
163
3
McLaren
80
4
Red Bull Racing
76
5
Alpine
44
Подробная таблица
Календарь гонок
Гран-при Австралии
08.03.2026
Завершена
Гран-при Китая
15.03.2026
Завершена
Гран-при Японии
29.03.2026
Завершена
Гран-при Майами
03.05.2026
Завершена
Гран-при Канады
24.05.2026
Завершена
Полный календарь
18+ РЕКЛАМА. РЕКЛАМОДАТЕЛЬ ООО ФИРМА "СТОМ" (ИНН: 7705005321) СРОК ПРОВЕДЕНИЯ АКЦИИ С «01» ЯНВАРЯ 2026 Г. В 00:00 (ВРЕМЯ ПО GMT+3) ДО «31» ДЕКАБРЯ 2026 Г. В 23:59 (ВРЕМЯ ПО GMT +3) ВКЛЮЧИТЕЛЬНО. С ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ ОБ АКЦИИ, О ЕЕ ОРГАНИЗАТОРЕ, О ПРАВИЛАХ ЕЕ ПРОВЕДЕНИЯ, КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ИХ ПОЛУЧЕНИЯ, А ТАКЖЕ ОБ ОРГАНИЗАТОРЕ ОСНОВАННЫХ НА РИСКЕ ИГР, ПАРИ, О ПРАВИЛАХ ИХ ПРОВЕДЕНИЯ, О ПРИЗОВОМ ФОНДЕ, О КОЛИЧЕСТВЕ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ, О СРОКАХ, МЕСТЕ И ПОРЯДКЕ ПОЛУЧЕНИЯ ПРИЗОВ ИЛИ ВЫИГРЫШЕЙ МОЖНО ОЗНАКОМИТЬСЯ НА САЙТЕ BETBOOM.RU. РОЗЫГРЫШ ПРИЗОВ ПРОИСХОДИТ ВО ВРЕМЯ СОБЫТИЯ.
Популярное видео
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
Ленини: «Спасибо «Краснодару», что помог попасть на ЧМ»
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Страшная трагедия с хоккеистом
Страшная трагедия с хоккеистом
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Михаил Фисенко: драки, Чечня, карьера
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
Скудра в «Спартаке», Ливо — в «Авангарде», Шипачев — в Уфе
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Обмен «Магнитки» и СКА. Завершилось два допинг-дела
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
Россия победила Сербию и завоевала бронзу Лиги наций
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Вегас» — «Каролина»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
СКА будет играть на «СКА Арене»
СКА будет играть на «СКА Арене»
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
Хайруллин в ЦСКА, Сафонов уезжает в НХЛ
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Чего не хватило «Авангарду», интерес к Ливо, трансферы КХЛ
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
Георгиев уезжает, Панин продолжает карьеру
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Вегас»: финал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
Денис Дорохов — в подкасте «Гибкий ЗОЖ»
«Локомотив» обманул КХЛ
«Локомотив» обманул КХЛ
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Юрий Семин: Как сегодня живет лучший тренер России в XXI веке
Максим Березкин остается в России
Максим Березкин остается в России
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«ПСЖ» — «Арсенал»: Лига чемпионов, финал, видеообзор
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Спартак» не обменяет Морозова, «Динамо» набирает команду
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
«Каролина» — «Монреаль»: полуфинал Кубка Стэнли, видеообзор матча
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
Годы идут, проблемы КХЛ остаются
В «Динамо» меняется состав
В «Динамо» меняется состав
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
«Монреаль» — «Каролина»: Кубок Стэнли, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Пиастри стал первым в спринте на Гран-при Катара, Норрис — третий, Ферстаппен — четвертый

Норрис стал рекордсменом по числу гонок за «Макларен»
Новости
RSS RSS
Все новости