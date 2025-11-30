Ферстаппен выиграл Гран-при Катара и уступает Норрису 12 очков перед последней гонкой сезона

Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен стал победителем 23-го этапа чемпионата «Формулы-1» сезона-2025 в Катаре. Нидерландец стартовал с третьей позиции.

Вторым финишировал гонщик «Макларен» Оскар Пиастри (отставание — 7,995 секунды), третьим — Карлос Сайнс из «Уильямс» (+22,665 секунды). Еще один пилот «Макларен» Ландо Норрис занял четвертое место (+23,315).

Норрис с 408 очками продолжает лидировать в личном зачете. Ферстаппен набрал 396 очков и вышел на второе место, обойдя на 4 балла Пиастри, который теперь располагается на третьей строчке.

Заключительный в этом году Гран-при пройдет с 5 по 7 декабря в Абу-Даби.

Чемпионат мира

23-й этап

«Гран-при Катара»

1. Макс Ферстаппен (Нидерланды, Red Bull) — 1:24.38,241

2. Оскар Пиастри (Австралия, McLaren) — отставание 7,995

3. Карлос Сайнс (Испания, Williams) — 22,665

4. Ландо Норрис (Великобритания, McLaren) — 23,315

5. Андреа Кими Антонелли (Италия, Mercedes) — 28,317

6. Джордж Расселл (Великобритания, Mercedes) — 48,599

7. Фернандо Алонсо (Испания, Aston Martin) — 54,045

8. Шарль Леклер (Монако, Ferrari) — 56,785

9. Лиам Лоусон (Новая Зеландия, Red Bull) — 1.00,073

10. Юки Цунода (Япония, Racing Bulls) — 1.01,770

11. Александр Албон (Таиланд, Williams) — 1.06,931

12. Льюис Хэмилтон (Великобритания, Ferrari) — 1.17,730

13. Габриэль Бортолето (Бразилия, Sauber) — 1.24,812

14. Франко Колапинто (Аргентина, Alpine) — 1 круг

15. Эстебан Окон (Франция, Haas) — 1 круг

16. Пьер Гасли (Франция, Alpine) — 1 круг

17. Ленс Стролл (Канада, Aston Martin) — 2 круга

18. Исак Хаджар (Франция, Racing Bulls) — 2 круга

Не финишировали: Оливер Берман (Великобритания, Haas), Нико Хюлькенберг (Германия, Sauber)

Личный зачет: 1. Ландо Норрис — 408. 2. Макс Ферстаппен — 396. 3. Оскар Пиастри — 392. 4. Джордж Расселл — 309. 5. Шарль Леклер — 230. 6. Льюис Хэмилтон — 152. 7. Андреа Кими Антонелли — 150. 8. Александр Албон — 73. 9. Карлос Сайнс — 64. 10. Исак Хаджар — 51. 11. Нико Хюлькенберг — 49. 12. Фернандо Алонсо — 48. 13. Оливер Берман — 41. 14. Лиам Лоусон — 38. 15. Юки Цунода — 33. 16. Ленс Стролл — 32. 17. Эстебан Окон — 32. 18. Пьер Гасли — 22. 19. Габриэль Бортолето — 19. 20. Франко Колапинто — 0. 21. Джек Дуэн — 0

Кубок конструкторов: 1. McLaren — 800. 2. Mercedes — 459. 3. Red Bull — 426. 4. Ferrari — 382. 5. Williams — 137. 6. Racing Bulls — 92. 7. Aston Martin — 80. 8. Haas — 73. 9. Sauber — 68. 10. Alpine — 22